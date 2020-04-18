ещё! выкл. сиськи
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18.04.2020 15:02 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Собрались выбраться на дачу для самоизоляции но у нас 3 ребенка 4-11 лет. У них там пятёрка друзей. В прошлое лето они собирались где то и играли толпой в маинкрафт.
Тут созвонился с родителями и предложил на улицу без телефонов и общаться только на улице. Шанс им презаразиться очень маленький а удержать их от общения невозможно. А для игры маинкрафт я им организовываю вайфай по всему обществу без выхода в инет но со своим серваком по маинкрафту и сервер голосового общения на тимспике. Но играть при этом они могут только из своих домов.
комментарии
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Gariy | 18.04.2020 15:51
Не понял ни слова
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