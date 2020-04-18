ещё! выкл. сиськи
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18.04.2020 15:14 | интересное от mxx | комментарии: 2  ↓ 

672x960, 77 Kb / коронавирус, статистика, продажи

комментарии
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Marriarty | 18.04.2020 15:47
Мхх,это в каком месте ?
Географически?
Berencev | 18.04.2020 15:59
Marriarty (15:47), это везде. Люди сидят дома и им нечего делать, логично что они попытаются организовать свой досуг, а самое доступное и простое - это бухлишко и Интернет.
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