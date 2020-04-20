20.04.2020 13:35 | тексты от mxx | комментарии: 2 ↓ от как-то мне позвонила одноклассница и рассказала свою личную трагедь. она любит двух мужчин: мужа и любовника. прикол в том, что ее любовник раньше был ее мужем, с которым она разошлась из-за любовника, который теперь ее муж