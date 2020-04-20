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20.04.2020 17:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Дрезина с парусным движителем на станции Ораб, Германская Юго-Западная Африка. Сильные ветры, дующие на плоском пустынном рельефе современной Намибии, способствовали использованию таких необычных средств передвижения на железнодорожных линиях этой немецкой колонии
1081x686, 143 Kb / парус, дрезина, железная дорога, ч/б

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