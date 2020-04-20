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« Vintorezz: не видно его »
20.04.2020 19:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Битва при «Маунт Кармел»
Завершающий этап осады частного домовладения христианских сектантов «Ветвь Давидова» агентами ФБР, Бюро АТО и Национальной гвардии США.
США, 19 апреля 1993 года.
По итогам: 82 сектанта и 4 агента ФБР были убиты в ходе штурма.
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