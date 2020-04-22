ещё! выкл. сиськи
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22.04.2020 03:30 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
"Самоизоляция, это только первые пять лет тяжело. Потом привыкаешь."
Робинзон Крузон.
комментарии
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atrox | 22.04.2020 05:33
Крузон?
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