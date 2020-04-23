ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @mxx, не может отойти от стойки бара))) »
23.04.2020 10:42 | ссылки от mxx | комментарии: 7  ↓ 
ПЛОХИЕ ПЕСНИ №3 КРАСНОВА против МАТВИЕНКО


комментарии
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Vintorezz | 23.04.2020 11:18
Пиздец! Оригинальный жанр!
Vintorezz | 23.04.2020 11:18
Ещё бы знать кто эти люди.
kikos06 | 23.04.2020 11:36
Vintorezz (11:18), перестань.. как ты можешь контент Уважаемого называть "пиздец", это же сейчас самый модный тренд, Уважаемый старается не отставать, так держать, Уважаемый!!!! Непокобелимость это твоё!!
саныч | 23.04.2020 12:03
Vintorezz (11:18), Реально, кто они и нах они кому нужны?
mxx | 23.04.2020 12:12
саныч (12:03), с чего у вас этот вопрос? они же не судьбу отечества определяют. просто шутят.
хотя краснова задавала вопрос путину на пресс-конференции
Vintorezz | 23.04.2020 12:50
Этот поинтереснее)
mr.bsa | 23.04.2020 12:59
kikos06 (11:36), окстись, это просто первая реакция кто не слышал)
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