ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @mxx, не может отойти от стойки бара))) »
23.04.2020 12:37 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
С завтрашнего дня РФ пойдет по пути Норвегии и природные ископаемые будут объявлены достоянием народа! Таким образом, уже в этом месяце, доходы от продажи нефти в размере минус 120 миллиардов долларов будут распределены между гражданами страны.
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