ещё! выкл. сиськи
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23.04.2020 13:34 | прочее от kikos06 | комментарии: 10  ↓ 

1200x1164, 481 Kb / доктор, пациент, мальчик, стул, стул, стул маленький, шапка, курта, шарф, варежки, весы, лицензия, пол, кафель, тумба, шприц, лекарство, голова, седая, жалюзи, Норман Роквелл

комментарии
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supershmel | 23.04.2020 13:50
щас отпердолит пацана
kikos06 | 23.04.2020 13:54
я так и думал, найдётся какой нибудь долбоёб)))))))
supershmel | 23.04.2020 13:55
kikos06 (13:54), покажи на кукле где врач тебя трогал
kikos06 | 23.04.2020 14:00
supershmel (13:55), негативные воспоминания детства?))
supershmel | 23.04.2020 15:14
kikos06 (14:00), на пикче время советское и я еще не родился. показывай на кукле куда тебе доктор пихал
kikos06 | 23.04.2020 15:31
supershmel (15:14), а причём тут время, ты так ярко реагируешь на картинку, хочешь не хочешь закрадываются сомнения, да и к советской эпохе эта картинка не имеет никакого отношения.
supershmel | 23.04.2020 16:03
kikos06 (15:31), а причем тут детство? про сомнения рыбак рыбака видит издалека. кстати да проглядел! пол в плитке, а не цемент. не ссср. хотя с другой стороны на стул ставить это больше наш подход. для всех операций кушетка есть
kikos06 | 23.04.2020 16:30
supershmel (16:03), ты увидел ребенка с голым задом и оставил соответствующий коммент.. потом начал спрашивать меня где меня кто то трогал.. у нормального и адекватного мужчины (юноши) такой реакции быть не должно, я уже не первый раз за тобой такое замечаю.
supershmel | 23.04.2020 16:38
kikos06 (16:30), мальчик в воздухе левитирует над табуреткой. слегка приталив штанишки (если укол, то чего стоя. если проктолог тогда чего не нагнувшись/раком) а сбоку мужик в гражданских штанах с подворотом. и нахер малец снял, что поверх майки. какие гейские темы увидел из и написал. тебя, что в пикче порадовало, что выложить решил. почему не эту выложил https://live.staticflickr.com/ ... 5/13837937493_f22cae38fc_b.jpg
kikos06 | 23.04.2020 17:23
supershmel (16:38), ))) а в каких он должен быть штанах, с вертикальной полоской, галифе или джинсовом комбинезоне??? Если доктор держит в руках шприц, то скорее всего собипается делать укол.. я это выложил для того, чтобы людей познакомить с работами художника, а ты так бурно среагировал, напрашивается, либо у тебя детская психологическая травма, либо ты педофил.. и да, картинка весёлая довольно таки.
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