ещё! выкл. сиськи
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23.04.2020 14:53 | прочее от kikos06 | комментарии: 4  ↓ 

1200x738, 160 Kb / моряки, обзор, скала, выступ, любопытство

комментарии
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supershmel | 23.04.2020 15:02
и нет заграждений втф
Sheitan | 23.04.2020 15:03
Это где так?
kikos06 | 23.04.2020 15:09
Sheitan (15:03), Гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом напротив плато Кьераг в коммуне Форсанн, Норвегия. Вершина утёса площадью около 25 &#215; 25 метров, квадратная и почти плоская.
pol | 23.04.2020 16:18
мужикам надо было выбрать место подальше, где всё вокруг просматривается, а то справа просто стена скалы и всё
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