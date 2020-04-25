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25.04.2020 22:16 | картинки от kikos06 | комментарии: 2  ↓ 

1199x1007, 317 Kb / кровать, больной, температура

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supershmel | 25.04.2020 22:31
жизза кстати
pipe | 25.04.2020 22:34
В интернете уже много лет гуляет стих:

С лицом измученным и серым,
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене.

Протяжно стонет, как при родах.
Трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
Застыла в суженных зрачках.

По волевому подбородку
Струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
«Как ты с детьми теперь одна??..»

В квартире стихли разговоры,
Ночник горит едва-едва.
Темно… опущены все шторы…
У мужа тридцать семь и два.
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