25.04.2020 22:28 | тексты от kikos06 | комментарии: 0 ↓ от Ну вот, милая - теперь когда мы женаты,

скажи честно, сколько у тебя было мужчин?

- А ты обещаешь, что не будешь ругаться?

- Обещаю!

- Ну, ладно - семь!

- В смысле, я - седьмой?

- Не... Ты - четвёртый.