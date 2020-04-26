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26.04.2020 00:46 | картинки от mxx | комментарии: 5  ↓ 

740x781, 83 Kb / Кашпировский, повербанк, powerpack, зарядка

комментарии
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Murrzik777 | 26.04.2020 00:47
Школоте не понять
dimas | 26.04.2020 00:49
Murrzik777 (00:47), дописал тэги, чтобы и они поняли
Murrzik777 | 26.04.2020 00:50
dimas (00:49), моего достаточно было
kikos06 | 26.04.2020 01:32
С хуяли??? Кашпировский ничего не заряжал, Чумак заряжал, ШКОЛОТА, блять.
dimas | 26.04.2020 01:48
kikos06 (01:32), ни ту, ни другую гипноблядь не смотрел. Бабка смотрела и банки ставила, а кому - хрен его знает.
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