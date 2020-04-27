ещё! выкл. сиськи
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27.04.2020 05:17 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
2019:
— Ты чего в маске по улице ходишь? Ты ебанутый или террорист?

2020:
— Ты чего без маски по улице ходишь? Ты ебанутый или террорист?
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