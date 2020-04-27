ещё! выкл. сиськи
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27.04.2020 11:51 | тексты от kikos06 | комментарии: 1  ↓ 
Захотели мы как-то создать клуб любителей-собаководов. Юрист подготовил устав для регистрации общества. На титульном листе крупными буквами: «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАКОВОДОВ».

комментарии
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sgn | 27.04.2020 12:08
я когда все наши законы по своим темам читаю - тоже не могу отделаться от ощущения, что там подобный юрист всё законотворил.
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