ещё! выкл. сиськи
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27.04.2020 12:50 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

915x1047, 159 Kb / работа, доставка, карантин, пенсионеры, наркотики

комментарии
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supershmel | 27.04.2020 13:13
одна закладка край 500р. итого 240000 на 500 = 480 закладок и на ~30 дней получаем 16 закладок в день. это ты один кладмэн на весь город чтоле) или москва сити. а еще чайки и пичаль бида
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