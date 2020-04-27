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27.04.2020 17:35 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Проходная московского дважды ордена Ленина Краснознамённого электрозавода им. В. В. Куйбышева, 1 апреля 1985 года.
945x1410, 522 Kb / проходная, завод, СССР, вывеска, звезда, гоэлро

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sgn | 27.04.2020 18:12
красивое заводксое здание. Выглядит и вживую шикарно.
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