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27.04.2020 20:05 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Chevrolet Chevelle
Автомобиль среднего класса, выпускавшийся Chevrolet в период с 1964 по 1978 год. Он основывался на платформе GM A-body и был одним из самых успешных автомобилей Chevrolet. Машина выпускалась с кузовами купе, седан, кабриолет и универсал. Модификация Super Sport выпускалась в 1973 модельном году, а Laguna - с 1973 по 1976 год. Спустя три года после отсутствия, была возрождена модель El Camino как часть новой линейки Chevrolet. Chevelle также послужил основой для модели Monte Carlo, введённой в 1970 году. Модификация Malibu, являвшая улучшенной версией Chevelle до 1972 года, сменила её в 1978 году в качестве усовершенствованной и уменьшенной по размеру машиной.
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