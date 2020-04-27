27.04.2020 20:12 | тексты от Лелик | комментарии: 1 ↓ от прошел месяц в самоизоляции.

7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно.

Перемены просто потрясающие!! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя. Здоровая безглютеновая диета без кофеина и часовая домашняя тренировка, занимаюсь йогой каждый день. Научился медитировать!

Сбросил 9 кг и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удаленно! Осваиваю второй иностранный язык.

P.S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить.