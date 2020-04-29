ещё! выкл. сиськи
« DicDS: @atrox, караоке огонь! »
29.04.2020 23:57 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
После последних отношений не встречаюсь с бабами 95 года выпуска. Вдруг вся партия бракованная?
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