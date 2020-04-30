ещё! выкл. сиськи
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30.04.2020 10:24 | интересное от mxx | комментарии: 1  ↓ 
От деревянных башмаков к деревянным башмакам — путь в четыре поколения: первое поколение наживает, второе — приумножает, третье — транжирит, четвертое — возвращается на фабрику.

© Уинстон Черчилль
комментарии
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supershmel | 30.04.2020 11:21
смеялись всей маршруткой https://cdn.tvc.ru/pictures/o/257/222.jpg
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