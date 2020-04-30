ещё! выкл. сиськи
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30.04.2020 14:28 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
- У меня две новости.
- Как всегда, одна хорошая, а другая плохая?
- Нуу..., тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.
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