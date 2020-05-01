ещё! выкл. сиськи
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01.05.2020 10:22 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Панда в течение суток в среднем ест 12 часов.
Человек во время карантина ест как панда.
Из-за этого это называется пандемия.
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