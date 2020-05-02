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02.05.2020 19:46 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Брежнев и актер Чак Коннорс, 1973 год, США
Брежнев очень любил американские вестерны, вроде «Дикой банды» с Уильямом Холденом или «Беглецов» с Джеймсом Стюартом и Дином Мартином, но самым правдивым образом ковбоя на всю жизнь остался исполнитель главной роли в сериале «Стрелок» (The Rifleman) Чак Коннорс.
В 1973 году на приеме в честь Брежнева, устроенном президентом США Никсоном, талант и поклонник встретились лично. Коннорс преподнес генеральному секретарю два кольта Peacemaker и ковбойскую шляпу. Говорят, Брежнев был в восторге. А Брежнев подарил Коннорсу самовар.
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