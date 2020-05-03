03.05.2020 09:30 | интересное от Diger165G | комментарии: 0 ↓ от Главное не размер, а сила духа. Как и царь зверей, заяц строго блюдет свою территорию, не пускает на нее посторонних, но и сам не лезет на чужие участки пропитания. И даже преследуемый хищниками косой не забежит на чужой участок. На задних лапах зверька имеются прочные острые когти, которыми они могут нанести смертельную рану противнику во время поединка или даже зазевавшемуся охотнику.



Да и не вегетарианец заяц вовсе: при случае с удовольствием съест замешкавшуюся мелкую живность (полевок, птенцов, птичьи яйца), и даже может напасть на птицу. Случается, и падалью не брезгует.

Заяц

