|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
03.05.2020 09:30 | интересное от Diger165G | комментарии: 0 ↓
Главное не размер, а сила духа. Как и царь зверей, заяц строго блюдет свою территорию, не пускает на нее посторонних, но и сам не лезет на чужие участки пропитания. И даже преследуемый хищниками косой не забежит на чужой участок. На задних лапах зверька имеются прочные острые когти, которыми они могут нанести смертельную рану противнику во время поединка или даже зазевавшемуся охотнику.
Да и не вегетарианец заяц вовсе: при случае с удовольствием съест замешкавшуюся мелкую живность (полевок, птенцов, птичьи яйца), и даже может напасть на птицу. Случается, и падалью не брезгует.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 108069 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 208 / 361| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————