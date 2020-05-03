ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://www.orel.kp.ru/daily/25866/2832298/ »
03.05.2020 09:30 | интересное от Diger165G | комментарии: 0  ↓ 
Главное не размер, а сила духа. Как и царь зверей, заяц строго блюдет свою территорию, не пускает на нее посторонних, но и сам не лезет на чужие участки пропитания. И даже преследуемый хищниками косой не забежит на чужой участок. На задних лапах зверька имеются прочные острые когти, которыми они могут нанести смертельную рану противнику во время поединка или даже зазевавшемуся охотнику.

Да и не вегетарианец заяц вовсе: при случае с удовольствием съест замешкавшуюся мелкую живность (полевок, птенцов, птичьи яйца), и даже может напасть на птицу. Случается, и падалью не брезгует.
1280x1024, 110 Kb / Заяц

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108069 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 208 / 361| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer