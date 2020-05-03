ещё! выкл. сиськи
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03.05.2020 10:46 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

640x860, 131 Kb / абориген, папуас, рог, заседание, тунис, котека

комментарии
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severum | 03.05.2020 11:33
Вряд ли рог. Тыква. Котека.
mxx | 03.05.2020 11:48
severum (11:33), спс
В 1971—1972 годах правительство проводило так называемую «Operasi Koteka» (операцию «котека»), которая предусматривала попытки убедить людей носить шорты и рубашки, потому что такая одежда более «современна» (специально для закупки одежды для папуасов индонезийское правительство ежегодно выделяло около 100 млн индонезийских рупий[7]). Но поскольку у людей не было ни сменных комплектов одежды, ни мыла, чтобы стирать, нестираная одежда стала вызывать кожные заболевания. Существуют также отчёты, в которых говорится о том, что некоторые мужчины носили шорты в качестве головного убора, а женщины использовали платья в качестве мешков для переноски груза.
Bob Tot | 03.05.2020 11:50
коротко о скрепах
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