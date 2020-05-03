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03.05.2020 13:17 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Идёт съезд "Единой России".
-Благодаря партии, правительству и нацпроектам в городе Запендрюченске построили новую больницу!
Голос с заднего ряда:
-Был я в этом Запендрюченске, нет там никакой больницы.
-Благодаря партии, правительству и нацпроектам в селе Старохреново построили новую ферму.
-Был я там. Нет никакой фермы...
-А вам, чтобы владеть ситуацией, надо не по дырам всяким ездить, а телевизор чаще смотреть!
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