03.05.2020 13:17 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Идёт съезд "Единой России".

-Благодаря партии, правительству и нацпроектам в городе Запендрюченске построили новую больницу!

Голос с заднего ряда:

-Был я в этом Запендрюченске, нет там никакой больницы.

-Благодаря партии, правительству и нацпроектам в селе Старохреново построили новую ферму.

-Был я там. Нет никакой фермы...

-А вам, чтобы владеть ситуацией, надо не по дырам всяким ездить, а телевизор чаще смотреть!