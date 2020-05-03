03.05.2020 17:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от 64-летний судовой инженер Семеси Макрава (Semesi Makrava) стоит перед пассажирским судном «Дух альтруизма» (Spirit of Altruism), который сел на мель рядом с Натови (Фиджи) вечером 20 марта 2016 года. Экипаж потерял управление судном из-за сильного ветра, вызванного тропическим циклоном «Уинстон». «Мы были в море, когда циклон ударил по судну. Когда мы поняли, что ветер уводит нас к берегу, нам удалось направить судно к отмели и избежать столкновения со скалами. Сейчас мы пытаемся вытащить его из песка и отбуксировать его в море».

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