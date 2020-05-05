05.05.2020 18:44 | интересное от kikos06 | комментарии: 15 ↓ от Первые числа сентября в Голландии отданы самым лучезарным людям на нашей планете – людям, имеющим рыжий цвет волос. Именно в это время здесь проводится День рыжих. И он становится с каждым годом всё более популярным.



А всё началось с того, что семь лет назад на объявление голландского художника, решившего написать портреты рыжеволосых, откликнулось около ста пятидесяти человек.



С тех пор рыжеволосые начали ежегодно съезжаться в город Бред на самый популярный форум исчезающего вида землян, ведь, как красноречиво говорят цифры статистики, количество людей, имеющих рыжий цвет волос, стремительно уменьшается.

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