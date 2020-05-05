ещё! выкл. сиськи
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05.05.2020 18:44 | интересное от kikos06 | комментарии: 15  ↓ 
Первые числа сентября в Голландии отданы самым лучезарным людям на нашей планете – людям, имеющим рыжий цвет волос. Именно в это время здесь проводится День рыжих. И он становится с каждым годом всё более популярным.

А всё началось с того, что семь лет назад на объявление голландского художника, решившего написать портреты рыжеволосых, откликнулось около ста пятидесяти человек.

С тех пор рыжеволосые начали ежегодно съезжаться в город Бред на самый популярный форум исчезающего вида землян, ведь, как красноречиво говорят цифры статистики, количество людей, имеющих рыжий цвет волос, стремительно уменьшается.
1486x997, 259 Kb / толпа, рыжие, форум

комментарии
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Murrzik777 | 05.05.2020 19:16
Поправил категорию
kikos06 | 05.05.2020 19:19
Murrzik777 (19:16), для меня это не интересно, для меня это красиво.
Murrzik777 | 05.05.2020 19:22
kikos06 (19:19), и то, и то - не смешное, но... )
. | 05.05.2020 20:03
Murrzik777 (19:16), Murrzik777 (19:22), написал правильно, а категория всё ещё не та
kikos06 | 05.05.2020 20:12
. (20:03), да поди ж ты.. неужто иное???
Real McCoy | 05.05.2020 20:20
Полез на полку за Конан Дойлем.
. | 05.05.2020 20:23
kikos06 (20:12), прочее сойдёт
izdonbassa | 05.05.2020 20:51
Сколько рыжих писек! Вот бы занырнуть туда )
Polina | 05.05.2020 20:58
по мне, так прочее
Лелик | 05.05.2020 21:07
поддержу @Murrzik777
пост рассказывает о событии. интересное - самое то.
dimas | 05.05.2020 21:10
Лелик (21:07), +1
kikos06 | 05.05.2020 21:23
Polina (20:58), . (20:23), дык было прочее, да Мурзыкин постарался, видать подумал начальство заругает... перебдел, как грицца.
kikos06 | 05.05.2020 21:24
Лелик (21:07), dimas (21:10), нехуй!!! Вы своим интересным всю красоту портите.
. | 05.05.2020 21:43
Лелик (21:07), dimas (21:10),
Чтобы это стало интересным, нужно(хотя бы одно из):
1. Ссылку на фестиваль рыжих
2. Пруф на исчезающий вид
3. Ссылку на сет
Лелик | 05.05.2020 21:44
kikos06 (21:24), "интересное" красоту дополняет.
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