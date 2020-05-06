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06.05.2020 02:52 | интересное от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Уимблдон в 2003 году, после эпидемии SARS, заключил страховку от рисков пандемий.
17 лет они платили по 2 млн. долларов в год. Многие с них посмеивались. Вероятность пандемий оценивается раз в 100 лет.

В этом году Уимблдон получит 141 млн. долларов.
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