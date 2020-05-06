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06.05.2020 06:10 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.

— Антон Силуанов, российский экономист

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