ещё! выкл. сиськи
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06.05.2020 10:48 | сиськи от kikos06 | комментарии: 7  ↓ 

1200x1200, 335 Kb / взгляд, отчаяние, ч/б, бельё, картина, попка, стол, чашка, сахарница, скатерть

комментарии
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dimas | 06.05.2020 11:11
комментарии и общение посредством тэгов? Хм, интересненько...
kikos06 | 06.05.2020 11:12
))))))) Уважаемый, ты меня тоже любишь!!!!!
dimas | 06.05.2020 11:14
а можно я тоже добавлю тэги: "кикос, воруй, убивай, еби гусей" ? раз пошла такая пьянка
mxx | 06.05.2020 11:18
kikos06 (11:12), конечно. не смотря ни на что
kikos06 | 06.05.2020 11:18
mxx (11:18), )))) +
kikos06 | 06.05.2020 11:19
dimas (11:14), не мешай, это наша азбука морзе)
Лелик | 06.05.2020 11:33
удалил из тагов "кикос готовится к бану"
в следующий раз буду скрывать посты с неправильными тагами
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