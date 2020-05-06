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06.05.2020 10:50 | тексты от mxx | комментарии: 8  ↓ 
Минздрав Беларуси повысил нормы температуры человеческого тела до 38 градусов
комментарии
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kikos06 | 06.05.2020 10:54
давай, держись батька!!!)))
mxx | 06.05.2020 10:57
Министерство здравоохранения Белоруссии внесло изменения в государственный медицинский стандарт. С 1 мая 2020 года температура тела здорового человека соответствует диапазону 35-38 °C.

«С начала этого года многие белорусы обращаются за медицинской помощью даже при незначительном повышении температуры, например, до 37,5 градусов. Да, в Советском Союзе повышение температуры выше 37 было поводом для вызова врача, мы с этим выросли и до сих пор на ртутных градусниках всё, что выше этой температуры, находится в так называемой красной зоне. Это устаревший подход, последние исследования белорусских учёных подтверждают, что у здорового человека может быть и 38 градусов. Поэтому, если у вас температура чуть выше 37 — не беспокойтесь, это норма», — заявил первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

В ближайшее время во все белорусские аптеки поступят обновленные градусники, соответствующие новым стандартам. Кроме того, Минздрав республики планирует провести серию просветительских мероприятий, чтобы познакомить граждан с последними достижениями белорусской медицины.
dimas | 06.05.2020 11:08
а пруфы будут?
kikos06 | 06.05.2020 11:08
mxx (10:57), давай будем объективнее, температура тела человека в течении дня скачет безбожно, правильно де то от 35 и почти до 38 градусов, это правда, сам врачи так же говорят
mxx | 06.05.2020 11:11
dimas (11:08), это же не в интересном, а в смешных текстах. это панорама. их шутки правдой считает только соловьиный помет. остальные просто смеются. хотя время такое, маразм творимый властью порой заставляет сомневаться в нереальности новости )
dimas | 06.05.2020 11:12
а, панорама да, иппанутый сайт.
mxx | 06.05.2020 11:17
dimas (11:12), охуенный
dimas | 06.05.2020 12:20
mxx (11:17), да там часто такую откровенную дичь выгоняют, что глаза кровоточат.
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