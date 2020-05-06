ещё! выкл. сиськи
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06.05.2020 18:48 | тексты от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Говори правильно!

Антон Силуанов предложил использовать слово «вызов» вместо «кризиса». В интервью газете «Ведомости» министр финансов заявил, что слово «кризис» «его даже резануло».

— Антон Силуанов, российский экономист
комментарии
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Vintorezz | 06.05.2020 18:51
Предлагаю вместо слова "кризис" использовать слово "пиздец".
Vintorezz | 06.05.2020 18:51
кризис — вызов
пиздец — сложный вызов
полный пиздец — сложный увлекательный вызов
Real McCoy | 06.05.2020 18:56
Всё правильно
ХлопкОвый рост размера группы риска в крайние дни может вызвать вызов в некоторых учреждениях здравоохранения.
Murrzik777 | 06.05.2020 20:14
Real McCoy (18:56), трисёт от выражения "крайний". Всю жизь писали и говорили "последний", но какой-то долбоёб придумал "крайний".

Надеюсь, что это пройдёт.
Real McCoy | 06.05.2020 21:26
Murrzik777 (20:14), специально поставил, тоже идиосинкразия на него. Что делать, все вокруг - военные лётчики и парашютисты.
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