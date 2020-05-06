ещё! выкл. сиськи
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06.05.2020 18:52 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На тренинге по личностному росту Васе сказали, что не надо говорить слово "проблема", надо говорить слово "задача".
После этого для него всё встало на свои места — оказывается, алкоголь — это не проблема Васи, а его задача!!!
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