ещё! выкл. сиськи
« mxx: https://twitter.com/Svetlyi/status/1257930457229950981 »
06.05.2020 21:35 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов
— Что, блять?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась
— Адрес скажите!
— РИА Новости, приезжайте скорее
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108245 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 250 / 362| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer