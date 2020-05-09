ещё! выкл. сиськи
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09.05.2020 21:46 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Сегодня был очень странный день. Сначала я нашёл шляпу, полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой.
комментарии
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dimas | 09.05.2020 22:20
Зачем убогогого обидел?
supershmel | 09.05.2020 22:41
dimas (22:20), так автора не догнали
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