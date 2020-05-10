ещё! выкл. сиськи
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10.05.2020 18:52 | прочее от kikos06 | комментарии: 1  ↓ 

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комментарии
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sgn | 10.05.2020 20:35
Кольщик, наколи мне купола,
Рядом чудотворный крест с иконами,
Чтоб играли там колокола
С переливами и перезвонами.

Наколи мне домик у ручья,
Пусть течёт по воле струйкой тонкою.
Чтобы от него портной судья
Не отгородил меня решёткою.

Нарисуй алеющий закат.
Розу за колючей ржавой проволкой.
Источник teksty-pesenok.ru
Строчку:"Мама, я не виноват!"
Напиши, и пусть стереть попробуют.

Если места хватит - нарисуй
Лодку, с парусами ветра полными.
Уплыву, волки, вот вам...
Чтобы навсегда меня запомнили.

И легло на душу, как покой.
Встретить мать - одно моё желание.
Крест коли, чтоб я забрал с собой
Избавление, но не покаяние.
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