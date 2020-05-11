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« supershmel: @Лелик, а зачем электро хранить? »
11.05.2020 22:55 | тексты от kikos06 | комментарии: 2  ↓ 
А вы знали, что если гостю налить чай до краёв, то он не сможет туда положить сахар...
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Лелик | 11.05.2020 23:00
слабый аргумент. отопью немного и насыплю сахар
supershmel | 11.05.2020 23:16
Лелик (23:00), если очень по чуть чуть, то можно и насыпать. ну или глоток и кидай
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