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13.05.2020 16:38 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

600x903, 140 Kb / Маска, бюджет, карантин, коронавирус, пандемия

комментарии
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Vintorezz | 13.05.2020 16:41
https://remi-meisner.livejournal.com/269507.html
А если у кого маски немае, такому россиянину полицаи немедленно вручают - маску? Нееет, конечно. Квитанцию о штрафе. Логично ведь - раз у гражданина нет 50-ти рублей на маску, гражданина непременно надо штрафануть на 5000 рублей, вот сразу средства на маску и появятся.

Ну, то есть хочешь выйти на улку - плати за набор маска+перчатки спекулянту. Либо готовь пять косых на штраф - полицаю. Так или иначе, ты свой выход из дома оплатишь.
supershmel | 13.05.2020 17:56
ля у вас дешёвые маски то
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