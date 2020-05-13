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13.05.2020 19:35 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Новая сортировка за O(n) под названием StalinSort — бежишь по массиву и проверяешь каждый элемент, если он не по порядку, то он объявляется предателем и удаляется. В конце работы имеем отсортированный массив.
https://github.com/gustavo-depaula/stalin-sort
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