ещё! выкл. сиськи
« kikos: аз есмь!! »
16.05.2020 16:11 | картинки от mxx | комментарии: 6  ↓ 

927x720, 93 Kb / серп, молот, коммунизм, еда

комментарии
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Vintorezz | 16.05.2020 16:13
Ой-ой-ой...
kikos06 | 16.05.2020 16:46
Ябать какой ты умный..
Хрень | 16.05.2020 16:52
Когда еды полно, хочется социальных
гарантий. когда нет -демократии.
n3n0rmal | 16.05.2020 21:48
победят сисьkи!
n3n0rmal | 16.05.2020 21:48
... а.. ну и пиво
myaso | 17.05.2020 08:19
Ха. кочевникам кушать захотелось? скачите дальше )))
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