ещё! выкл. сиськи
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17.05.2020 14:21 | прочее от kikos | комментарии: 4  ↓ 
Израиле - Палестинская граница 1956 год
800x1200, 179 Kb / постовой, автомат, узи, бинокль, Негев, мешки, 1956

комментарии
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sgn | 17.05.2020 15:48
нафиг деревянный - там же складной. Да и нафига там приклад вообще - вроде ж его "свинцовый шланг" называли.
saint | 17.05.2020 15:59
А это еврейка или арабка, не пойму?
kikos06 | 17.05.2020 16:35
saint (15:59), хохлушка
sgn | 17.05.2020 19:41
я не прав - это Первый Узи 50го года. Он был именно с деревом.
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