ещё! выкл. сиськи
« kikos06: https://goo-gl.ru/6m4O »
17.05.2020 18:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Изобретён унитаз с системой идентификации по анусу.

Команда исследователей, в основном базирующаяся в Стэнфордском университете, разработала проверенный на практике модуль умного туалета, предназначенный для мониторинга здоровья пользователя на основе его мочи и стула. В отличие от других смарт-устройств, узнающих своих владельцев по лицу или отпечаткам пальцев, «умный» унитаз различает пользователей по особенностям ануса.
1918x1394, 249 Kb / Цифровоебудущее, унитаз, анус, распознавание

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 17.05.2020 20:24
собираешь базу "отпечатков" по квартирам. шантажируешь )))
Bob Tot | 17.05.2020 20:32
supershmel (20:24), чем шантажируешь?
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108642 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 217 / 366| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer