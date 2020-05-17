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17.05.2020 18:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Изобретён унитаз с системой идентификации по анусу.
Команда исследователей, в основном базирующаяся в Стэнфордском университете, разработала проверенный на практике модуль умного туалета, предназначенный для мониторинга здоровья пользователя на основе его мочи и стула. В отличие от других смарт-устройств, узнающих своих владельцев по лицу или отпечаткам пальцев, «умный» унитаз различает пользователей по особенностям ануса.
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