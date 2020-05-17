ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/2WGnqiE »
17.05.2020 21:58 | сиськи от kikos06 | комментарии: 6  ↓ 
@Лелик .. ну ка, всех по именам
1500x1000, 383 Kb / задом, спиной, красный, синий, бирюзовый, тату, пятеро

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
dimas | 17.05.2020 22:08
Вторую, третью, четвёртую забрал. Остальные Мурзику
valker | 17.05.2020 23:21
dimas (22:08), часто вижу что тут кого-то "забирают". поясните, если не в тягость, что это значит?
Лелик | 17.05.2020 23:30
@kikos06, серафима васильевна, степанида петровна, агафья игоревна, любовь дармидонтовна, а вот последнюю не признал
и рыжую забрал
Лелик | 17.05.2020 23:32
valker (23:21), "забрал" - как детское - "чур моя"
supershmel | 17.05.2020 23:33
Лелик (23:30), хорошо сохранилась https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Лелик | 17.05.2020 23:35
supershmel (23:33), сам охереваю
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 12
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108647 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 191 / 365| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer