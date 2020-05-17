ещё! выкл. сиськи
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17.05.2020 22:17 | картинки от kikos06 | комментарии: 0  ↓ 
В Минске собор возвели в честь меня,
Меня нарекли белорусским Иисусом,
Секрет мой прост: третьего дня
Я создал картофель
800x607, 133 Kb / картофель, прилавок, куриный вкус

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