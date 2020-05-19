ещё! выкл. сиськи
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19.05.2020 05:48 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

640x436, 94 Kb / плакат, школа, выпускной, циркуль, знания, квадрат

комментарии
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sgn | 19.05.2020 09:14
Интересно, кому в результате от чего здесь смешно.
Какой процент смеётся над дебилами, которые не знают, что циркулем вообще-то круги рисуют.
Murrzik | 19.05.2020 09:23
sgn (09:14), возможно, есть ещё не дебилы которые этого не знают. Просто они ещё маленькие )
А вобще на фейк смахивает.
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