ещё! выкл. сиськи
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19.05.2020 05:57 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Очередь "челноков" на белорусско–польской границе, начало 1990–х, Брест
800x539, 148 Kb / очередь, автобус, граница, автомобиль, ч/б, ссср

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