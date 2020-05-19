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19.05.2020 06:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Королевская семья Великобритании наблюдает первую гонку "Формулы–1" в истории, 13 мая 1950 г., Сильверстоун
70 лет назад состоялся "Гран–при Великобритании" — первая гонка первого чемпионата "Формулы–1". Кроме королевской семьи за ней наблюдало порядка 120 тысяч (по другим данным, 200 тысяч) зрителей.
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