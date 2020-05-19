ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://bit.ly/2AGKh52 »
19.05.2020 06:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Королевская семья Великобритании наблюдает первую гонку "Формулы–1" в истории, 13 мая 1950 г., Сильверстоун

70 лет назад состоялся "Гран–при Великобритании" — первая гонка первого чемпионата "Формулы–1". Кроме королевской семьи за ней наблюдало порядка 120 тысяч (по другим данным, 200 тысяч) зрителей.
2048x1151, 316 Kb / ч/б, гонка, формула 1, Англия, пиджак, навес, королева, Сильверстоун

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108695 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 245 / 366| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer