ещё! выкл. сиськи
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19.05.2020 11:07 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

720x618, 90 Kb / босх, михалков, чипирование, рептилоиды

комментарии
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kikos | 19.05.2020 12:32
В Москве вообще какой то пиздец творится.. разговаривал с знакомым, у них в Татарии всю эту еботень отменили, люди свободно везде перемещаются без масок, перчаток и тестов на коронавирус.
Damsel | 19.05.2020 12:44
kikos (12:32), теперь с уверенностью можно сказать «как в Европе» )
kikos | 19.05.2020 13:17
Damsel (12:44), истина!
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